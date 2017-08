Pub

O rácio do crédito vencido concedido às famílias diminuiu 0,1 pontos percentuais em julho, sendo que o malparado das empresas se manteve face ao ano passado, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Em julho, os empréstimos concedidos a particulares (famílias e instituições sem fins lucrativos de apoio às famílias) totalizaram 125.860 milhões de euros, menos 0,8% do que os 127.818 milhões de euros emprestados no mesmo mês do ano passado. Em relação ao mês anterior, os empréstimos concedidos diminuíram 92 milhões de euros.

Já o rácio de crédito vencido das famílias situou-se em 4,5% em julho, diminuindo 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior, enquanto a percentagem de devedores com crédito vencido manteve-se nos 12,8%.

Às empresas foram emprestados 75.098 milhões de euros, menos 3,6% do que os 80.453 milhões de euros concedidos pela banca às sociedades não financeiras em julho de 2016.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Também em relação ao mês anterior, houve uma diminuição dos créditos concedidos: em junho, o total emprestado foi de 75.204 milhões de euros.

O rácio de crédito vencido dos empréstimos às empresas manteve-se nos 14,9% e a percentagem de devedores do setor das famílias com crédito vencido aumentou 0,1 pontos percentuais em relação a janeiro, fixando-se 26,5%.