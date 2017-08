Pub

Vendas do iPad registaram crescimento pelo primeiro trimestre em mais de três anos

Os lucros da Apple cresceram 12% no segundo trimestre para os 8,7 mil milhões de dólares (7,3 mil milhões de euros). A tecnológica norte-americana beneficiou do aumento das vendas do iPhone e do iPad, dois dos seus produtos estrela. Graças a este desempenho, a empresa liderada por Tim Cook melhorou as previsões de resultados para o terceiro trimestre de 2017.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia