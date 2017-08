Valor acrescentado do setor da construção disparou 8,1% no segundo trimestre, o ritmo mais alto em 20 anos

Pub

Retoma ganhou força no segundo trimestre. INE reviu crescimento em alta ligeira, para 2,9%. Meta anual do governo é 1,8%

As exportações estão com força, mas as importações abafam o seu contributo para a retoma. O que está, de facto, a acelerar a economia no segundo trimestre é o investimento, sobretudo em "veículos de transporte" e "construção", indicou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE). O consumo privado, o maior agregado do produto interno bruto (PIB), abrandou, mas ainda assim deu uma ajuda.

Contas feitas, a economia cresceu mais no segundo trimestre do que o estimado inicialmente. O INE reviu em alta o crescimento homólogo (face à primeira estimativa, há 15 dias) para 2,9%, o ritmo mais elevado em quase 17 anos.

É preciso recuar até final de 2000 para encontrar um número superior (3,8%).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Na nota sobre as contas nacionais do segundo trimestre, o INE diz que "a procura interna manteve um contributo positivo elevado, superior ao do trimestre precedente, em resultado da aceleração do investimento".

Por um lado, a procura interna (apoiada no investimento, que acelerou para 9,3%) acabou por explicar 97% da expansão, com um contributo de 2,8 pontos percentuais (p.p.) para os tais 2,9%.

Já o contributo da procura externa líquida "manteve-se ligeiramente positivo no segundo trimestre (0,1 p.p.)", verificando-se "uma desaceleração das exportações de bens e serviços de magnitude idêntica à observada nas importações".

As vendas ao exterior abrandaram de 9,5% no primeiro trimestre para 8,2% no período de abril-junho. No entanto, as importações (que roubam valor ao PIB) acabaram por reequilibrar pois também perderam gás. Desaceleraram de 8,8% para 7,5% no período em análise. Ainda assim, um ritmo elevado em termos históricos.

Mais investimento

O forte impulso homólogo do investimento, o maior em dois anos, acontece por duas razões: houve mais dinheiro aplicado em veículos de transporte (como veículos ligeiros e pesados para transporte de mercadorias) e na construção, mas também há um efeito de base (o investimento estava a cair 2,2% há um ano a esta parte).

O INE diz que o investimento fixo (sem variação de existências, a chamada FBCF) em equipamento de transporte "foi a componente que mais contribuiu para a aceleração da FBCF no segundo trimestre, registando um aumento homólogo de 33,1% (10,6% no trimestre anterior), influenciada em particular pelo comportamento da componente automóvel".

Além disso, "destaca-se também o crescimento mais intenso" do investimento em construção, que acelerou de 8,6% no 1.º trimestre para 9,5% agora. E tudo indica que o investimento deve continuar a recuperar pois também esteve a cair no terceiro trimestre de 2016 (efeito de base será favorável este ano) e há uma série de atividades que ainda vão acontecer.

É o caso do megaevento Web Summit, em Lisboa, em novembro, que deve puxar por este indicador, pelo consumo e pelas exportações (faturação na hotelaria ou outros ramos ligados ao turismo, por exemplo). Além disso, os fundos europeus continuam a entrar, cada vez com mais força, ajudando a uma aceleração nas pequenas e médias obras públicas, sobretudo nesta altura - véspera das eleições autárquicas, marcadas para 1 de outubro.

Famílias mais moderadas

A nota menos favorável no que toca à dinâmica de crescimento acabou por vir do consumo privado, com as famílias a moderarem bastante a compra de bens duradouros (como carros, eletrodomésticos, artigos de eletrónica) e a acelerarem apenas ligeiramente nos gastos com bens não duradouros (como a alimentação). Tudo considerado, o consumo privado que estava a crescer 2,3% no início deste ano, abrandou para 2,1%.

Segundo o INE, "as despesas em consumo final em bens duradouros das famílias residentes registaram um crescimento homólogo menos intenso, de 3,4%", quando tinha chegado a ser de 5,9% no arranque deste ano. O instituto diz que foi "devido à desaceleração da aquisição de automóveis".

O INE destaca ainda uma contração mais profunda do consumo público. "O consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga de -0,9% (variação de -0,4% no trimestre anterior). Note-se que a evolução do consumo público a partir do 2.º semestre de 2016 foi influenciada pela alteração do período normal de trabalho na administração pública de 40 para 35 horas semanais, com o consequente aumento do deflator da componente de remunerações e efeito negativo em volume", explica a mesma fonte.

Acima da meta do governo

Para este ano, o governo espera um crescimento económico de 1,8% (Programa de Estabilidade), sendo que o Orçamento do Estado está montado em cima de um cenário ainda mais humilde (1,5%).

Significa isto, que os 2,8% do primeiro trimestre e os 2,9% alcançados agora no período abril-junho estão largamente acima dessas metas, aproximando-se dos cerca de 3% já acenados pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, ou dos 3,2% referindo en passant pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aqui há uns meses. Ontem, o Presidente da República pediu mais do que 2,9%: "é preciso um pouco mais, tenho falado em 3% ou acima de 3%."

A aceleração do crescimento ajuda a economia e isso reflete-se na execução orçamental, que está a correr de feição. A receita continua a subir acima do ritmo orçamentado; os gastos estão contidos. O desemprego está a descer, gerando menos despesa social.

Além de permitir alcançar a meta do défice deste ano (1,5% do PIB), também ajuda a diminuir a carga da dívida, para 127,7%, prometeu Centeno há dias.

Reagindo aos dados do INE, o primeiro-ministro, António Costa, disse que os "bons números" dos últimos nove meses não são uma exceção, mas sim "o princípio de uma década de convergência" face à Europa.