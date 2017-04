Pub

A sociedade anónima Espírito Santo Industrial juntou-se à Rioforte e a mais quatro empresas do grupo liderado por Ricardo Salgado.

A Espírito Santo Industrial foi adicionada à lista de insolvências do Grupo Espírito Santo no Luxemburgo, de acordo com o site que enumera as cinco empresas do conglomerado de Ricardo Salgado em fim de vida naquele país. A insolvente possui uma homónima em Portugal e outra no offshore das Ilhas Virgens Britânicas, indica o Negócios.

