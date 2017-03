Pub

António Costa revelou ontem, na conferência sobre investimento, que há, neste momento, mais 53 novos projetos industriais. Mas, na Gulbenkian, também se ouviram críticas do presidente da Bosch em Portugal

Portugal continua a passar uma má imagem lá para fora e isso pode estar a impedir a captação de novos investimentos no país, denunciou ontem o presidente da Bosch em Portugal, um dos maiores investidores estrangeiros da indústria e da alta tecnologia. Ricardo Reis, professor da London School of Economics, contou que foi abordado em Londres por alguém "com muito dinheiro para investir", mas com muitas dúvidas sobre o país, por causa da dívida.

Na conferência que ontem decorreu em Lisboa sobre Investimento em Portugal, organizada pela Fundação Gulbenkian e com a chancela da Presidência da República, Carlos Ribas, o presidente da Bosch portuguesa, avisou que "o governo tem de transmitir uma mensagem de confiança para quem está lá fora. Nós estamos permanentemente a ser observados. A Bosch e as grandes multinacionais, todas elas têm equipas que estão sempre a fazer benchmarks mundiais e a ver o que se passa".

"O primeiro-ministro não está aqui, mas já lhe disse isto pessoalmente. Não estou contra os feriados [quatro] terem sido dados, mas dados no meio do meu plano de negócio é um problema, porque os meus chefes na Alemanha disseram-me: agora, compensa. Não fomos nós que decidimos dar os dias, foram vocês aí em Portugal, agora compensa", contou.

A operação da Bosch em Portugal gera uma faturação anual na ordem dos mil milhões de euros e emprega atualmente mais de 4500 pessoas.

Carlos Ribas queixou-se ainda do facto de "neste momento termos tantos políticos sob suspeita, presos, investigados, isto lá fora sabe-se, as pessoas comentam isto". Criticou ainda a comunicação social. "Na minha opinião não está a prestar um bom serviço ao país" quando insiste tanto nos problemas da banca.

Ricardo Reis, economista hoje na London School of Economics, contou que esteve "há duas semanas em Londres com uma pessoa que queria investir muito dinheiro em Portugal, mas que disse que só olha para a dívida pública, que é muito grande, não para as promessas do primeiro-ministro ou do Presidente da República ou para diagnósticos de académicos e economistas".

"Com aquela dívida", terá dito o potencial investidor, "sei que o governo vai ter de cortar na despesa ou de aumentar impostos, a tentação de taxar o meu investimento vai ser muito grande".

Na abertura da conferência, o primeiro-ministro deu a Bosch como um dos exemplos de excelência do novo investimento em alta tecnologia em Portugal. António Costa revelou que "em 2016, a Agência para o Investimento e Comércio Externo (AICEP) assinou 79 contratos de investimento, num valor total de mil milhões de euros, e tem neste momento em fase de contratação mais 53 projetos que correspondem a mais mil milhões de euros de investimento empresarial".

O problema da banca, esse, está quase resolvido, diz, garantindo que o plano da Caixa Geral de Depósitos está aprovado pela UE e que espera "chegar a abril com processo de recapitalização concluído". Costa frisou ainda que, doravante, terá de ser o setor privado a puxar pelo total de investimento, acenando várias vezes com o facto de a parte pública estar sob os "constrangimentos" dos pactos europeus que regulam o défice e a dívida. Mas logo a seguir acenou com fundos europeus, que vão ajudar as empresas nos investimentos.

Finalmente, o primeiro-ministro defendeu que "o país não pode desgastar-se durante anos com debates em torno de infraestruturas que são ou não fundamentais, fazendo investimentos que depois são considerados desnecessários e, por outro lado, adiando investimentos que depois se revelam como sendo absolutamente essenciais". Exemplo: o novo aeroporto de Lisboa.

Para ultrapassar este tipo de impasses e de combates políticos, António Costa propõe que "nos programas de fundos europeus do pós--2020 os projetos tenham de ter uma votação mínima por dois terços na Assembleia da República, de forma a assegurar a estabilidade da política de investimento".

A presidente do conselho das Finanças Públicas, Teodora Cardoso, considerou que "continua a haver um problema no processo orçamental" que revela falta controlo a médio e longo prazo num contexto em que os países estão sujeitos a um pacto de estabilidade e de regras muito claras a nível europeu. "Não podemos continuar a viver com um orçamento anual em base de caixa."

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que a conferência, da sua iniciativa, traduz uma consonância com o governo quanto à prioridade do investimento. "Há um objetivo comum, que é aumentar o crescimento e, para isso, é preciso aumentar o investimento. Mas, avisa o Presidente, "sem crescimento a sério todo este esforço é um fogo-fátuo".