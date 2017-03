Pub

Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, antecipa o programa Qualifica. Trata-se do primeiro eixo estratégico do Plano Nacional de Reformas.

Nesta quarta-feira foram publicados dados do INE do desemprego. A taxa de desemprego de dezembro ficou nos 10,2%, em janeiro manteve-se. O que foi determinante para chegar a este número? Foi o turismo?

Vários fatores. O mais determinante é a atividade das empresas e o crescimento económico, que permitiu que houvesse disponibilidade para contratar, e o dinamismo no mercado de trabalho, como já não víamos há alguns anos. O desemprego tem vindo a baixar ao longo dos últimos anos, mas só neste ano houve capacidade para criar emprego em termos líquidos. Fechámos o ano, comparando os dados mensais de dezembro de 2015 com dezembro de 2016, com 115 mil postos de trabalho em termos líquidos, o que é excecional.

Há quase um paradoxo entre o ritmo a que cresce a economia e a que desce o desemprego? Não estão ao mesmo ritmo?

Durante anos tivemos uma grande retração do mercado de emprego. Neste ano, em virtude de algum crescimento económico e do clima de confiança que se instalou, do novo clima da sociedade portuguesa, que permite ter um horizonte mais favorável da evolução económica como das políticas públicas, claramente houve uma materialização na criação de emprego. Portugal não é o único país da Europa que passa por este tipo de fenómeno. Ao contrário do que se passava há alguns anos, em que a lei económica dizia que era preciso ter crescimentos de 2% para haver a criação de emprego, hoje várias economias têm esta tendência de conseguir emprego com níveis de crescimento que não são ainda aqueles que todos desejaríamos.

