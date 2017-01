Pub

Minoritários da Pharol querem que o juiz anule a deliberação da AG que aprovou a nova combinação de negócio PT SGPS/Oi depois de Rioforte

Mais de dois anos depois dos pequenos acionistas da PT SGPS, agora Pharol, terem avançado com um processo que pode resultar no fim da combinação de negócio entre a empresa portuguesa e a operadora brasileira Oi, o caso começa esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Comércio de Lisboa.

