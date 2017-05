Pub

Inquérito a 750 gestores informáticos de França, Alemanha e Reino Unido concluiu que só 37% investiu recursos na preparação do novo regulamento.

Mais de 70% de 750 responsáveis e gestores informáticos de empresas em França, Alemanha e Reino Unido estão preocupados com o cumprimento do prazo do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que vai entrar em vigor em maio de 2018.

