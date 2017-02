Pub

Mais de 50 trabalhadores da sucursal do BPI em França vão sair do banco até final de março, na sequência do encerramento de sete agências no país, disseram à Lusa fontes sindicais.

