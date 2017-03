Pub

17ª FJC Porto de Emprego conta com mais de 50 empresas para recrutar economistas e gestores

A 17ª Feira de Emprego da Faculdade de Economia do Porto, organizada pela FEP Junior Consulting (FJC), em parceria com o Serviço de Relações Externas e Integração Académica da Faculdade, vai decorrer nos dias 7 e 8 de Março de 2017, onde estarão mais de 50 empresas que querem recrutar economistas e gestores. As novidades em termos de presença empresarial são a Speed Recruitment e Porto d"Honra.

