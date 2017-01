Pub

Mais de 260 mil pessoas receberam o Rendimento Social de Inserção em dezembro. Aumentaram não só os beneficiários, mas também as famílias abrangidas.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto da Segurança Social (ISS), atualizados a 01 de janeiro de 2017, em dezembro do ano passado havia 216.061 beneficiários do RSI, mais 2.322 (1,08%) do que no mês de novembro e mais 7.893 (3,79%) do que em dezembro de 2015.

