Abertas candidaturas aos sistemas de apoio à inovação, empreendedorismo e internacionalização das PME. Vão permitir investimentos de 1,3 mil milhões

O Governo anunciou ontem o lançamento dos novos concursos dos sistemas de incentivos ao investimento empresarial, que contam com apoios comunitários no valor de 602 milhões de euros e que permitirão apoiar investimentos totais de 1,3 mil milhões de euros. A inovação produtiva, o empreendedorismo qualificado, a internacionalização e a qualificação das pequenas e médias empresas (PME) são as grandes prioridades.

