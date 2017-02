Pub

Em 2016 os portos registaram a sua melhor marca de sempre, com um volume de carga movimentada de mais de 93,9 milhões de toneladas.

Com um investimento previsto de 2,5 mil milhões de euros para todos os portos do continente entre 2017 e 2026, o Governo acredita que nos próximos 10 anos a movimentação de contentores vai subir 200% nos portos do continente, um potencial de crescimento que já está consolidado, de acordo com o Ministério do Mar

