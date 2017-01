Pub

48,7% dos que votaram na coligação "Portugal à Frente", do PSD e CDS, preferem a referida nacionalização, contra 44% que pedem a venda imediata

Perto de 52% dos inquiridos ouvidos numa sondagem da Aximage para o grupo Cofina afirmou preferir a nacionalização do Novo Banco à venda do antigo BES no atual processo de alienação.

