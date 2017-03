Pub

A construção está agendada para começar muito em breve, com a instalação de milhões de painéis solares numa vasta área perto dos 1000 hectares.

200 milhões de euros é o investimento previsto para o novo projeto da central fotovoltaica Solara4, com uma capacidade instalada de 220 megawatts, nas freguesias de Vaqueiros e Martinlongo, concelho de Alcoutim, distrito de Faro. "Este será o maior parque solar da Europa, desta dimensão, sem tarifa subsidiada e que onere a fatura dos consumidores finais, em linha com as novas orientações da política energética nacional", anunciou o Ministério da Economia em comunicado. Maior na Europa só mesmo a central solar já instalada em França com capacidade para 300 megawatts.

