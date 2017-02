Pub

Entre as cem maiores empresas cotadas do mundo, 62 nasceram nos Estados Unidos.

O que têm em comum as maiores empresas do mundo em termos de capitalização bolsista? Todas partilham a mesma nacionalidade. É preciso descer ao 12º lugar da lista para encontrar uma empresa que não seja "made in America". A chinesa Tencent, o maior fornecedor de internet do país, faz as honras.

