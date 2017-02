Pub

CEO e Chairman realçam que país está a fazer um forte investimento na CGD e que vai ser preciso "uma resposta efetiva ao que nos é exigido pelo país"

A responsabilização dos colaboradores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do papel que estes terão para garantir o retorno do "investimento elevado" que os contribuintes vão fazer no banco público marcaram o tom do primeiro contacto de Paulo Macedo e Rui Vilar, respetivamente novo CEO e novo Chairman da CGD, com os trabalhadores da instituição.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia