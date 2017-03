Pub

CEO explicou que agora vai ser exigido à CGD uma redução de custos de 20% entre hoje e 2020 e um corte no custo do risco para menos de 0,6%

Paulo Macedo considera o plano estratégico negociado com Bruxelas para a CGD como "uma mudança radical em termos de estrutura de proveitos e de custos" em relação ao histórico do banco público. Isto porque recapitalizar o banco não chega, é preciso mudar o perfil do mesmo, explicou.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia