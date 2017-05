Pub

A troca automática de informação sobre saldos de contas começa este ano, mas os seus efeitos serão sentidos no médio e longo prazo.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais realçou esta quinta-feira a importância do sistema e-fatura na luta contra a fraude e evasão fiscais, mas acentuou que esta luta tem uma outra dimensão, que envolve os contribuintes que transferem o seu rendimento e património para os chamados paraísos fiscais com o intuito de se furta ao pagamento de impostos. O reporte dos saldos das contas que os bancos vão passar a fazer às administrações fiscais será um passo importante, mas o efeito desta nova ferramenta na luta contra a fraude será sentida sobretudo no médio e longo prazo.

