O lucro antes de impostos foi o mais elevado dos últimos dez anos.

O banco britânico Lloyds, liderado pelo português António Horta-Osório, obteve um lucro líquido de 2,51 mil milhões de libras (2,94 mil milhões de euros) em 2016. Um aumento de 163% face aos 956 milhões de libras (1126 milhões de euros) registados no ano anterior. As contas anuais do banco foram publicadas esta quarta-feira.

