Banco concedeu mais crédito, mas os resultados operacionais dimunuíram em 2016

O Banco Popular Portugal lucrou 11,8 milhões de euros em 2016, menos 69,2% do que no ano anterior, revelou a instituição em informação colocada na quinta-feira no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na Internet.

