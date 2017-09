Pub

Seguradoras "poupam" mais de dois mil milhões nos custos com sinistros no primeiro semestre, graças a diminuição de 36,6% nos resgates do ramo vida

As seguradoras sob alçada da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) mais do que duplicaram os lucros em apenas seis meses. Segundo comunicado da ASF, entre janeiro e junho deste ano, as empresas de seguros lucraram 210 milhões de euros, valor 112% acima dos 99 milhões registados no mesmo período de 2016.

