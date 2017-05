Pub

Subida do montante pago em impostos acabou por penalizar a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva

Os lucros da Galp Energia recuaram 13% para os 99 milhões de euros no primeiro trimestre. Apesar do aumento das vendas, a subida do montante pago em impostos acabou por penalizar a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva, segundo o comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira.

