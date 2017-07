Pub

Petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva beneficiou do aumento das receitas no segmento de exploração & produção e refinação & distribuição

Os lucros da Galp cresceram 1% no primeiro semestre para 250 milhões de euros, em comparação com os 247 milhões de euros verificados no mesmo período de 2016. A petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva beneficiou do aumento das receitas no segmento de exploração & produção e refinação & distribuição nos primeiros seis meses de 2017, de acordo com o relatório e contas apresentado esta segunda-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

