Líder do grupo chinês admitiu que está disponível para mais aquisições internacionais, apesar dos receios das autoridades locais

Os lucros da Fosun, maior acionista do BCP e dona da Fidelidade, aumentaram 28% para 10,27 mil milhões de yuan (cerca de 1,38 mil milhões de euros) em 2016. Os resultados foram divulgados na noite de terça-feira em comunicado enviado ao regulador do mercado de Hong Kong. É o melhor resultado de sempre do grupo chinês liderado por Guo Guangchang.

