Pub

A Apple apresentou hoje um resultado líquido de 28,92 mil milhões de dólares (26,5 mil milhões de euros) no seu primeiro semestre fiscal, pouco acima dos 28,877 mil milhões do período homólogo.

A empresa, que tem a maior capitalização bolsista dos EUA, informou que no semestre terminado em 31 de março o lucro por ação foi de 5,46 dólares, acima dos 5,19 dólares apresentado no primeiro semestre do exercício anterior.

As vendas aumentaram 3,8%, para os 131,25 mil milhões de dólares, avançou o grupo informático ao divulgar os resultados do seu segundo trimestre fiscal e dos acumulados semestrais.