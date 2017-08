Pub

O lucro registado no negócio bancário fez disparar o resultado líquido do Grupo Crédito Agrícola no primeiro semestre.

O Grupo Crédito Agrícola registou um lucro líquido de 46,9 milhões de euros, no primeiro semestre de 2017, face a 2,4 milhões de euros no mesmo período do ano passado, sobretudo devido à contribuição do negócio bancário, anunciou o Crédito Agrícola.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia