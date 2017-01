Pub

O BPI está sob OPA do Caixabank, que tem 45% do capital do banco e quer comprar o que ainda não tem.

O BPI teve lucros de 313,2 milhões de euros em 2016, um crescimento de 32,5% face a 2015, divulgou esta tarde o banco liderado por Fernando Ulrich.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia