Pub

Empresa do grupo Sonae que gere centros comerciais registou um resultado líquido de 15,9 milhões de euros no primeiro trimestre do ano

A alienação, no ano passado, dos centros comerciais Loop5, na Alemanha, Luz del Tajo (Espanha), Algarve Shopping e Estação Viana Shopping, em Portugal, custaram à Sonae Sierra uma queda de 4,2% nos lucros, no arranque do ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia