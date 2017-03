Pub

O lucro do grupo Impresa recuou 31,5% no ano passado, face a 2015, para 2,8 milhões de euros, anunciou hoje a dona da SIC e do Expresso.

O lucro do grupo Impresa recuou 31,5% no ano passado, face a 2015, para 2,8 milhões de euros, anunciou hoje a dona da SIC e do Expresso.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia