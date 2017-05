Pub

A empresa espanhola explica a redução nos lucros com "excecionais condições do mercado".

A empresa espanhola Endesa teve lucros de 253 milhões de euros no primeiro trimestre de 2017, uma redução de 26% em relação ao mesmo período do ano passado, explicada pelas "excecionais condições do mercado".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia