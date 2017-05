Pub

Elétrica foi penalizada pelas condições atmosféricas adversas e pelos preços mais elevados

O lucro da EDP caiu 18% no primeiro trimestre para 215 milhões de euros, segundo a informação divulgada pela elétrica liderada por António Mexia na CMVM, fruto de condições atmosféricas adversas e apesar do aumento de capacidade instalada no trimestre, que registou um acrescento de 6%.

