Para o conselheiro de Estado, o Tratado Orçamental é inviável e impõe a Portugal "um sacrifício de tal modo grave que só pode perturbar a democracia".

O conselheiro de Estado Francisco Louçã defende que o Estado português "passou a ter uma obrigação" - a de propor, à União Europeia, a reestruturação da dívida pública. Isto porque o PS assina, junto do Bloco de Esquerda (BE), o relatório que propõe uma restruturação. "O PS nunca o tinha feito até hoje, nunca. E agora, ao fazê-lo, introduz no debate político um compromisso para si próprio, que é o compromisso do partido do Governo, de o apresentar perante as autoridades europeias", disse Louçã em entrevista ao Público.

