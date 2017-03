Pub

Programa de formação e empregabilidade apoiou 71 pessoas em 2016. A segunda edição vai arrancar já em abril

A L"Oréal quer mudar a vida dos jovens em Portugal. Consciente de que este foi um dos segmentos populacionais mais afetados pela crise, com uma taxa de desemprego que, no segundo semestre de 2016, ultrapassou os 39%, a empresa criou um programa de formação e empregabilidade - o Transformation, na sua versão inicial, mas que agora se designa por Embeleza o Teu Futuro, a exemplo do que acontece em Espanha - e que, na sua primeira edição, conseguiu assegurar a "sustentabilidade financeira" a 42 jovens. Entre contratos de trabalho por conta de outrem ou projetos de criação do seu próprio negócio, mais de metade dos intervenientes viram a sua vida transformada. A segunda edição do programa, que é totalmente gratuito, arranca já em abril.

A iniciativa surge no âmbito da estratégia de responsabilidade social do grupo L"Oréal, que implementa programas similares noutros países. A Adecco, empresa de recrutamento e seleção, a Programa, especializada em ferramentas comportamentais, e a Sapana, uma organização não governamental de apoio ao desenvolvimento, são os parceiros da iniciativa que, para já, se limita a Lisboa, designadamente com intervenções, de mentoria individual e em grupo, em alguns dos bairros mais carenciados, como o bairro da Apelação, a Quinta da Lage e a Quinta do Mocho. O objetivo da L"Oréal é alargar a outras zonas do país, designadamente ao Porto, mas "só depois de consolidado o trabalho em Lisboa e arredores, onde ainda há muito que fazer", diz Ana Clara Martines, diretora de comunicação corporate do grupo em Portugal. Na primeira edição, que decorreu entre julho e dezembro de 2016, foram selecionados 71 participantes entre os mais de 180 candidatos. E, embora o projeto se destine preferencialmente a jovens dos 18 aos 35 anos e mais de um ano de desemprego, houve casos pontuais de pessoas de faixas etárias mais altas. Tal como houve quem se transferisse de outras zonas do país para participar.

Cristina Gonzalez, uma brasileira radicada no Porto, foi a Lisboa fazer a formação e regressou ao Porto com novas competências que lhe permitiram arranjar emprego numa cadeia de lojas de maquilhagem. Quem ainda não tem emprego, continua a ser acompanhado de perto.

As candidaturas para a segunda edição do programa podem ser feitas através do e-mail geral@embelezaoteufuturo.pt. O processo de seleção inclui entrevistas pessoais. O objetivo da L"Oréal é conseguir ajudar 250 a 300 jovens no espaço de cinco anos.

A formação em sala vai decorrer de 17 a 21 de abril, sendo os vários participantes divididos em grupos de 20 pessoas.

Ana Freitas, da Programa, garante que haverá outras datas para as várias sessões nos bairros mais carenciados. "Às vezes, as pessoas precisam apenas de ver as coisas por outro prisma. Ajudamo-las a perceber o que gostariam de fazer e como chegar lá", diz. Há quem esteja a fazer colares e a vendê-los online, quem tenha criado um negócio de consultoria de imagem e faça worskshops para crianças e adultos, e quem se proponha organizar espaços. Sim, arrumar casas, escritórios, armários... enfim, destralhar os espaços.