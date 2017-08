Pub

O Lloyds Banking Group, liderado pelo português Horta Osório, está a preparar a venda do edifício-sede, em Londres, a compradores chineses que têm aproveitado a quebra da libra para adquirir imobiliário na cidade. O plano será manter a morada, no número 25 da Gresham Street, ficando o banco como inquilino do futuro proprietário.

