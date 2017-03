Pub

Startup entrega colchões sem compromisso diretamente da fábrica para casa em todo o país

A Koala Rest nasceu de uma má experiência de Bruno Madeira, que estava, com a mulher à procura de um colchão e que acabou por ter de repetir todo o processo por não ter gostado daquilo que tinha comprado. Dessa má experiência resultou uma parceria com o amigo João Ramos, o outro fundador desta startup. Saiba mais sobre a Koala Rest no nosso minuto dedicado aos Fazedores.

