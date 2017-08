Pub

Transmissão de imagens em direto para o Facebook é uma das particularidades deste serviço, que poderá chegar em breve a outras cidades

Um em cada quatro turistas que chega a Lisboa tem menos de 35 anos. Destes, 90% deslocam-se habitualmente a pé ou de metro e não utilizam as múltiplas propostas para conhecer a cidade, como, por exemplo, segway, barco anfíbio, scooter, bicicleta. O publicitário Djalmo Gomes e Luís Lucas investiram 100 mil euros e apostaram então numa nova forma de conhecer a capital e de partilhar a experiência com os amigos. Criaram a marca Live Electric Tours, que desde 1 de julho tem cinco carros 100% elétricos a percorrer as ruas da capital e prontos para mostrar a cidade de Lisboa em direto para os amigos no Facebook.

