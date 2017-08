Pub

Entre um mínimo de 10 e um máximo de 20%, os descontos podem ser diretos ou reverter para um cartão de fidelização.

A pouco mais de um mês do início de mais um ano letivo, este é o momento certo para planear a compra dos manuais escolares com desconto. Nesta altura multiplicam-se as campanhas promocionais que as editoras e as cadeias de retalho oferecem, sobretudo para encomendas online realizadas até meados ou final do mês de agosto.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia