Pub

Em breve todos os estudantes do primeiro e segundo ciclos terão aulas obrigatórias de TIC, onde aprenderão código e programação.

A Academia de Código, com o projeto Academia de Código Júnior, e a HappyCode, que importa do Brasil um modelo de ensino de programação para crianças, são duas empresas que estão já a preparar os mais novos para os empregos do futuro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia