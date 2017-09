Pub

Em causa está a exploração de lítio na zona de Montalegre, em Trás-os-Montes. E um investimento de 370 milhões de euros que pode não vir a acontecer.

A secretaria de Estado do Ambiente assumiu esta tarde a existência de um "claro conflito" entre a empresa Lusorecursos e a Novolítio, sociedade detida pela Dakota Minerals, depois de o Dinheiro Vivo ter noticiado esta manhã o avanço do caso para os tribunais. E segundo o gabinete de Seguro Sanches, a Direção-geral da Energia e Geologia neste momento apenas considera como válida a Lusorecursos, já que é esta empresa que tem um "contrato devidamente válido" com o Estado.

