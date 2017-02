Pub

Apenas 7% dos portugueses responderam corretamente às cinco questões básicas sobre literacia financeira e risco, mostra estudo.

Portugal é, entre dez países europeus, o segundo pior em termos de literacia financeira e risco, superado apenas pela Itália. A conclusão é do estudo "When will the Penny Drop: Money, financial literacy and risk in the digital age", realizado pela Allianz Global Investors. Áustria, Alemanha e Suíça lideram o ranking e Espanha está um pouco acima da média.

