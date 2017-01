Pub

O programa português está em 70º lugar, o mais baixo de sempre, desde que entrou na lista, em 2013.

Foi uma queda vertiginosa. O mestrado conjunto das escolas de economia e gestão das Universidades Nova e Católica, em parceria com o norte-americano MIT Sloan School of Management, caiu trinta posições no ranking anual do Financial Times, do 40º para ao 70º lugar.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia