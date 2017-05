Pub

Programa da Beta-i passa a investir 10 mil euros em startups desde o início da fase de aceleração

Cerca de quatro anos depois do início, o Lisbon Challenge vai passar a investir nas startups logo no início do programa de aceleração, de 10 semanas. Esta é a principal novidade da próxima edição do programa organizada pela Beta-i, em conjunto com a Caixa Capital e Sonae IM/BrightPixel, e que permite que as startups selecionadas possam receber até 125 mil euros de investimento após quatro meses.

