Pub

Dados do primeiro trimestre de um estudo da Uniplaces apontam para aumento de 3% no Porto

O valor médio do arrendamento a estudantes em Lisboa aumentou 10% em Lisboa no primeiro trimestre de 2017. No Porto este aumento foi de 3% em comparação com o ano anterior, segundo o relatório do Mercado de Arrendamento a Estudantes da Uniplaces, a plataforma online para alojamento de estudantes universitários.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia