"Entrepreneurial School" vai contar com 100 jovens, desde universitários a fundadores de startups ou mesmo jovens sem emprego, formação ou educação

Lisboa vai receber entre 8 e 12 de maio a "Entrepreneurial School", uma escola para fazedores que pretende promover o incentivo ao espírito empresarial dos mais jovens. Esta ação irá decorrer no Lisbon Story Centre e estarão presentes empresários e especialistas nas áreas digital e tecnológica. Esta é a primeira edição do evento organizado pelo think tank ThinkYoung em parceria com a Fundação Coca-Cola.

