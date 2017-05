Pub

Alteração à lei do ruído pode permitir aumento do número de descolagens e aterragens entre as 00:00 e 1:00 e entre as 5:00 e as 6:00

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, poderá ter mais voos noturnos. A ANA - Aeroportos de Portugal vai propor ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas uma alteração à lei do ruído para aumentar o número de descolagens e aterragens entre as 00:00 e 1:00 e entre as 5:00 e as 6:00. Atualmente, existe uma restrição de 91 movimentos aéreos entre a meia-noite a seis da manhã.

