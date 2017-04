Pub

Os investidores em imobiliário de luxo continuam a olhar para Lisboa e alargaram os seus interesses à zona ribeirinha e Avenidas Novas.

A cidade de Lisboa tem sido apetecível para os compradores do imobiliário de luxo, com as imobiliárias a preverem que ao interesse pelas tradicionais zonas nobres deverá juntar-se a procura pela zona ribeirinha e sobretudo pelas Avenidas Novas.

