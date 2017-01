Pub

O principal índice da bolsa de Lisboa encerrou hoje a subir 0,46%, impulsionado pelos fortes ganhos do BCP (15,67%) e da EDP (2,96%)

