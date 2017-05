Pub

Governo e Comissão Europeia voltam a divergir por causa do pacote de medidas de redução "duradoura" do défice. Centeno crê que a execução lhe dará razão, como em 2016

Parecia que já estava resolvido, afinal não estava. A Comissão Europeia continua a ver um "desvio significativo" no ajustamento estrutural ou permanente do défice público português face ao que ficou combinado entre o governo e os restantes parceiros europeus. Comparado com a projeção de Lisboa, o fosso oscila outra vez entre os 800 e os 900 milhões de euros em medidas que, para Bruxelas, não se encontram fundamentadas.

Esta reedição da guerra do défice estrutural deverá dominar as críticas da Comissão Europeia a Portugal na semana que vem, quando apresentar as avaliações e recomendações no âmbito do semestre europeu.

Nas novas previsões para a União Europeia, ontem divulgadas, Bruxelas levanta o véu em relação ao que aí vem. Diz que o défice estrutural português - o défice nominal ajustado do ciclo económico e corrigido de medidas extraordinárias e temporárias - aumenta cerca de 0,2% do produto interno bruto potencial, quando deveria descer 0,6%.

No Programa de Estabilidade, o Ministério das Finanças promete ir na direção contrária e cortar o equivalente a 0,3% do PIB.

Para já, sabe-se que continua o "diálogo" com a Comissão Europeia para chegar a um entendimento sobre que medidas podem ou não ser consideradas estruturais ou permanentes. E quais são temporárias.

A verdade é que, de acordo com as novas contas de Bruxelas, o défice estrutural aumenta 0,2% do PIB (cerca de 350 milhões de euros), ao passo que o governo aponta para uma descida equivalente a 0,3% (530 milhões). É uma distância de 0,5 pontos, 880 milhões de eu-ros. Em outubro, o Orçamento para 2017, também levantou divergências grandes entre as partes, aparecendo um fosso de 900 milhões de euros em medidas. A diferença foi depois suavizada com cedências de parte a parte.

Agora o problema voltou em força, numa altura em que Portugal já tem um défice nominal abaixo dos 3%, mas ao qual é exigido que tome mais "medidas de forma atempada e duradouras" que mantenham o défice a descer nos próximos anos, recordou ontem o comissário da Economia, Pierre Moscovici. "A trajetória divergente em termos estruturais resulta da materialização de pressões orçamentais tendentes a aumentar a despesa e/ou reduzir a receita num cenário sem novas decisões de política orçamental que contrariem essas pressões", diz a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO). "Uma das principais pressões identificada é a que resulta da reposição salarial ocorrida gradualmente em 2016."

O défice público português deve descer de 2% do PIB em 2016 para 1,8% neste ano, diz a Comissão Europeia nas previsões da primavera. O governo confia chegar a 1,5%. No entanto, embora Moscovici tenha dito que estão "satisfeitos" com os "bons resultados de 2016", Bruxelas acusa o governo de ter "medidas de consolidação insuficientes" já em 2017 e 2018, o que fará o défice estrutural subir em vez de descer, como está combinado.

O défice cai "sobretudo por causa" da receita extra com a devolução da garantia ao BPP, à continuação da retoma e à política expansionista do BCE".

Centeno desvalorizou as críticas. E garantiu que o governo "assegurará o cumprimento rigoroso dos objetivos orçamentais e que está "seguro de que a Comissão irá convergir para uma projeção orçamental alinhada com a execução, como confirmado pelos resultados do primeiro trimestre", reiterando "a criação de condições para saída do procedimento dos défices excessivos".