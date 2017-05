Pub

Até 7 de maio, a capital vai ter mais de 40 eventos com entrada gratuita e que vão juntar fazedores e grandes empresas

Arranca esta terça-feira a sexta edição da Semana do Empreendedorismo de Lisboa (SEL). Até 7 de maio, a capital vai ter mais de 40 eventos com entrada gratuita e que vão juntar fazedores e grandes empresas. A Câmara Municipal de Lisboa espera a presença de mais de cinco mil participantes em 30 locais. Se ainda não sabe o que escolher, deixamos dez sugestões do programa oficial.

